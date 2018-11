Fiolic valt in tegen 'idool' Vida 09 november 2018

Ivan Fiolic mocht gisteren proeven van Europa Leaguevoetbal met Racing Genk. De jonge Kroaat mocht 20 minuten voor tijd invallen en deed dat niet onaardig. "Ik ben blij dat we toch nog een punt uit de brand hebben kunnen slepen", vertelde de 20-jarige middenvelder. "Het was overigens best wel een speciaal moment voor mij omdat ik tegen Domagoj Vida mocht spelen, hij is toch een held in mijn geboorteland. Ik herinner mij dat ik ballenjongen was bij Dinamo Zagreb op het moment dat hij daar speelde. Het is altijd leuk om tegen je idolen te voetballen. Zijn truitje? Dat had ik in de heenwedstrijd al bemachtigd", lachte Fiolic. (KDZ)