Fiolic tekent voor vier jaar bij Genk 29 augustus 2018

Racing Genk rondde gisteren de transfer af van de 22-jarige Kroaat Ivan Fiolic. Die reisde deze ochtend in het gezelschap van zijn makelaar Franko Vranjkovic af naar België, legde in de namiddag zijn medische testen af en tekende in de vooravond een contract voor vier seizoenen. Fiolic is een creatieve aanvallende middenvelder en moet dit seizoen de back-up worden van Alejandro Pozuelo. Zijn positie was de enige in de Genkse kern die niet dubbel bezet was. Met Fiolic wapent Genk zich ook tegen een mogelijk vertrek van Pozuelo. De Spaanse middenvelder is de enige speler in Genk die een afkoopsom in zijn contract heeft staan. Die bedraagt 8 miljoen, op dit moment ziet het er niet naar uit dat een ploeg bereid is die som op tafel te leggen. Maar echt zeker zijn ze in Genk pas op 1 september. (KDZ)

