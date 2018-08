Finse minister wil geen vegetarische dag in leger "Je kan niet vechten op bloemkoolsmoothie" 25 augustus 2018

Het Finse leger wil dat de manschappen vanaf de herfst twee keer per week tijdens de lunch of het diner vegetarisch eten. Gezonder en klimaatvriendelijker, luidt het. Maar de minister van Defensie fluit de legerleiding terug. "Een leger strijdt niet op linzensoep en bloemkoolsmoothie", zegt hij. Volgens de Finse omroep YLE heeft minister Jussi Niinistö het leger om uitleg gevraagd. "Heeft u gehoord over proteïnes of koolhydraten? De manschappen hebben ze nodig", zegt hij. "Voor mij is het goed als het leger spinaziesoep en eieren serveert, maar niet als iedereen gedwongen wordt hetzelfde te eten."

