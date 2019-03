Finland opnieuw gelukkigste land ter wereld 21 maart 2019

De inwoners van Finland mogen zich voor het tweede jaar op rij de gelukkigste mensen ter wereld noemen. Dat blijkt uit het VN-rapport over geluk in de wereld, dat gisteren op de Internationale Dag van het Geluk werd gepubliceerd. Bij de resultaten wordt onder meer rekening gehouden met het bruto binnenlands product per inwoner, het verwachte aantal gezonde levensjaren en de waargenomen corruptie bij de overheid en in het bedrijfsleven. Na Finland komen Denemarken en Noorwegen. België staat op de 18de plaats.