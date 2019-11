Exclusief voor abonnees Finland of Wales derde tegenstander EK-poule 20 november 2019

Finland of Wales: dat is het enige vraagteken voor de Rode Duivels tijdens de EK-loting. Doordat Duitsland zich gisteren verzekerde van een status als reekshoofd is het honderd procent zeker dat Rusland en Denemarken in onze EK-poule belanden. Voor onze tegenstander uit pot 4 zijn de opties beperkt. Van de zes ploegen komen er vier uit de play-offs van de Nations League. Aangezien in drie reeksen minstens één gastland zit, zullen zij op 30 november al aan 'hun' groep worden toegewezen. In de laatste reeks zit onder meer Kosovo, dat niet tegen Rusland kan uitkomen door de gevoelige politieke situatie. Ook dat is dus geen optie voor de Duivels - tenzij de UEFA alsnog beslist om de piste open te houden en, indien nodig, een noodingreep te doen in april. Zo niet, wordt het Finland of Wales. Heeft u een voorkeur? (VDVJ)

