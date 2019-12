Exclusief voor abonnees Finland oefent tegen Fransen op weg naar EK 11 december 2019

00u00 0

De sparringspartners liggen vast. Finland heeft zijn voorbereiding richting EK bijna uitgestippeld. Op 27 maart oefent het tegen Polen, enkele dagen later volgt wellicht een grote test tegen wereldkampioen Frankrijk. Op 4 juni wacht een voorlaatste vriendschappelijke duel in Stockholm tegen Finland. Drie dagen later volgt de uitzwaaimatch voor eigen publiek tegen Estland, waarin de Finnen nog wat vertrouwen kunnen tanken. (VDVJ)

