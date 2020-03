Exclusief voor abonnees Finland derde keer op rij het gelukkigst 21 maart 2020

Finland is voor de derde opeenvolgende keer uitgeroepen tot het gelukkigste land ter wereld. België staat in het nieuwe 'World Happiness Report' van de VN pas op de twintigste plaats, twee plekken lager dan vorig jaar. Het buitenland beschouwt Finland nochtans als een land met donkere winters, bevolkt door stille en suïcidale mensen. Maar de Finnen genieten van een uitzonderlijke levenskwaliteit, een hoog veiligheidsniveau en enkele van de beste openbare diensten ter wereld. Het ongelijkheidspercentage behoort ook tot de laagste van de OESO-landen. Op plaats twee in de 'Happiness'-lijst staat Denemarken, gevolgd door Zwitserland. Nederland staat op zes. Op de voorlaatste en laatste plaats bevinden zich Zuid-Soedan en Afghanistan, twee landen waar al jaren oorlog woedt.

