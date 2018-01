Finito voor Beppe Grillo in Italiaanse politiek 26 januari 2018

Beppe Grillo, de komiek die de Italiaanse Vijfsterrenbeweging oprichtte, zet een stap opzij vlak voor de verkiezingen in Italië van 4 maart. Dat hoeft ook niet helemaal te verbazen. De 69-jarige Grillo kondigde in 2015 al aan te stoppen met politiek. Hij zou terugkeren naar de comedy. Grillo verscheen in 2009 op het politieke toneel, samen met strateeg Gianroberto Caseleggio. De twee lanceerden een blog waarin ze opkwamen tegen politieke corruptie en die viel in de smaak bij de Italianen. De blog werd hun grote troef voor de verkiezingen van 2013: de Vijfsterrenbeweging werd de tweede grootste partij in Italië. Grillo begint nu een nieuwe blog: hij zal zich focussen op technologie en een nieuwe toekomstvisie. De Vijfsterrenbeweging moet naar de verkiezingen zonder haar oude kopman. (IVDE)

