Exclusief voor abonnees Financietoren 23 januari 2020

00u00 0

Volgens lezer Carla Van Geel was de sale-and-lease-backoperatie geniaal omdat er renovatiekosten waren aan de gebouwen die men niet kon betalen, en de verkoopopbrengst belegd kon worden. Ze vergeet dan wel dat de opbrengst in een bodemloze put is gevallen en geen eurocent heeft opgebracht, terwijl de opbrengst slechts enkele jaren huur kon dekken en we sindsdien aan het bijpassen zijn met belastinggeld. Intussen is het gebouw vijf keer meer waard, terwijl wij vasthangen aan wurghuurcontracten. Dit is onverdedigbaar voor mensen met een minimale kennis van de basisprincipes van economie en financiën.

A.D.M., Grimbergen

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis