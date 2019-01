Financiën: "We zijn bereid om dit te herbekijken" 14 januari 2019

00u00 0

Bij de FOD Financiën zeggen ze het kritische speurwerk met open armen te ontvangen. "Als een belangrijke instelling zoals de Federale Ombudsman een onderzoek voert naar onze dienstverlening en zelfs aanbevelingen formuleert, dan is dat voor ons goud waard." Op het belangrijkste punt van kritiek - de onredelijke berekening van de financiële draagkracht van mensen met schulden - overweegt de fiscus bovendien ook maatregelen. "We zijn zeker bereid om die forfaits te herbekijken of gebruik te maken van een budgetcalculator."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN