Financiële kopzorgen voor Kustreddingsdienst

De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen wacht de zomer met een bang hart af. "Voorlopig zijn er alleen maar vraagtekens", zegt secretaris An Beun. "Sommige burgemeesters spreken over meer strandposten, om het volk te spreiden, maar het is te laat om al dat materiaal nog te bestellen. Bovendien hebben wij de financiële middelen niet. Onze bankrekening staat tegen het einde van elk 'normaal' jaar al nagenoeg op nul. We kijken naar het kabinet van de Vlaamse minister van Toerisme (Zuhal Demir (N-VA), red.) of naar de federale regering. Mensen uit het hele land zullen naar ons strand komen als buitenlandse reizen verboden worden. Daarom zou het hele land eigenlijk ook moeten helpen financieren." Evenmin is het duidelijk wie de extra strandposten moet bemannen. "Onze aspirant-redders kunnen vooralsnog geen examens afleggen." Mogelijk komt er maandag enige duidelijkheid. Dan vergaderen de kustburgemeesters, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en minister Demir over de zomer aan de kust. (BBO)

