Finalisten 'Belgium's Got Talent' proberen het nu in danswedstrijd 21 november 2018

Bekend volk vanavond in 'Dance As One' : 2SDC Crew (foto) treedt er aan. De dansgroep raakte twee jaar geleden tot in de finale van 'Belgium's Got Talent' maar moest toen de duimen leggen voor Baba Yega. Lukt het hen nu wel om te winnen en zo 50.000 euro in de wacht te slepen? Ze hebben er met Emjay een extra lid bij - eentje dat in 2016 óók deelnam aan 'Belgium's Got Talent'. Toch is synchroon dansen lastiger dan de kunstjes die ze in hun vorige tv-wedstrijd bovenhaalden. "Het is enorm moeilijk." Presentatoren Niels Destadsbader en Nicolette van Dam zien ook K-Creation (moderne dansers), jazzdansers BE.YOU.NIQUE en DCJ (hiphop) aan de slag gaan.

HLN