Finalist Cilic naar huis WIMBLEDON 06 juli 2018

00u00 0

Het slagveld van het damestoernooi - waar vijf dames uit de top zeven na twee dagen naar de exit mochten - heeft nu ook het mannentoernooi bereikt. Gisteren verloor het derde reekshoofd, Marin Cilic (ATP 3), met 3-6, 1-6, 6-4, 7-6, 7-5 van Guido Pella (ATP 82). De linkshandige Argentijn won nooit eerder een wedstrijd op Wimbledon, Cilic was hier vorig jaar de finalist. "Dit is een grote ontgoocheling", zei de Kroaat, die vorige week nog het toernooi van Queen's op zijn naam schreef. "Maar we moeten vooruit." (FDW)