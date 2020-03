Exclusief voor abonnees Finales Champions League en Europa League nu ook officieel uitgesteld 24 maart 2020

De finales van de Champions League (30 mei in Istanbul), Europa League (27 mei in Gdansk) zijn nu ook officieel uitgesteld door de coronacrisis. Dat maakte de UEFA gisteren bekend. Ook de CL-finale voor vrouwen, op 24 mei in Wenen, is uitgesteld. Nieuwe data voor de finales zijn nog niet vastgelegd. De UEFA laat weten dat een werkgroep, die voorgezeten wordt door voorzitter Aleksander Ceferin, de beschikbare periode zal analyseren. De werkgroep is al van start gegaan en de UEFA belooft snel meer informatie. Het uitstel van het EK naar 2021 geeft deze lente wel meer ademruimte om duels in te plannen. (KDZ)