Finales BK beachvolley in Knokke

De openingsdag tijdens de Masterfinales van het BK beachvolley op het evenementenstrand van Duinbergen (Knokke-Heist) zorgde meteen voor een verrassing. Tijdens de eerste wedstrijd van de dag beten Jens Christiaens en Lienert Cosemans - vorig jaar nog finalist - in het zand tegen het talentrijke tweetal Witvrouwen-Van Dijck. Christiaens-Cosemans konden dit later herstellen in de barragewedstrijden ten koste van het ervaren duo Coenen-Vermeeren. Vandaag gaan de twee reekswinnaars en twee barragewinnaars door bij de vrouwen, samen met de beste twaalf teams. Bij de mannen zien we de vier reekswinnaars en vier barragewinnaars terug, samen met de acht ploegen die de voorlopige rangschikking aanvoeren. Er wordt heel wat wind voorspeld, dat zorgt gegarandeerd voor spektakel. (WVM)

