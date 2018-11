Finale tussen River Plate en Boca Juniors uitgesteld na rellen Superclásico? Supersoap! 26 november 2018

00u00 0

Van Superclásico naar Supersoap. De finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors is allang geen feest meer. De terugwedstrijd moest normaal zaterdagavond plaatsvinden, maar werd uitgesteld na een aanval van River-fans op de spelersbus van Boca. De fans gooiden met stenen en flessen naar de rivalen, waardoor de politie traangas moest inzetten. Door het gesneuvelde glas raakten enkele spelers gewond, andere hadden door het traangas last aan de ogen. Eerst werd de wedstrijd een uur opgeschoven. Vervolgens een dag. Maar volgens Boca kon er dan geen sprake zijn van gelijke omstandigheden, omdat drie spelers nog hinder ondervonden na de aanval. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond willigde het verzoek tot uitstel in. Morgen gaan de twee clubs op zoek naar een nieuwe datum. Ook de heenwedstrijd viel (letterlijk) in het water. Door de enorme regenval werd de match, die op 2-2 eindigde, een dag later afgewerkt. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN