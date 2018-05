Finale play-offs: Watducks-Dragons HOCKEY 07 mei 2018

00u00 0

De top twee van de reguliere competitie, Watducks en Dragons, spelen donderdag en zondag de finale van de play-offs. In de halve finale hadden beide teams wel shoot-outs nodig om door te stoten. Racing won zaterdag thuis met 2-1 van Dragons, gisteren in Brasschaat haalde Dragons het met 2-1. Dragons-keeper Loïc Van Doren keerde vervolgens twee Brusselse shoot-outs. Tussen Watducks en het verrassende Léopold werd het twee keer 3-3, maar de leider na de reguliere competitie toonde zich de meerdere in de shoot-outs. Dragons kan zondag voor de vierde keer op rij landskampioen worden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Watducks

Dragons

sport

sportdiscipline

hockey