Finale Brazilië-Engeland als we statistieken mogen geloven 05 juli 2018

00u00 0

Nu alle kwartfinalisten van het WK bekend zijn, hebben de statistici van Gracenote Sports berekend dat Brazilië de absolute topfavoriet is om wereldkampioen te worden. Volgens de berekeningen van Gracenote hebben de 'Goddelijke Kanaries' 31% kans om de wereldtitel binnen te rijven. De Brazilianen liggen ver voorop op hun concurrenten. Frankrijk, België en Uruguay volgen op een afstand, maar door de tabelindeling maakt Engeland meer kans om de wereldbeker te winnen dan Frankrijk of België. België en Frankrijk moeten het respectievelijk in de kwart- en halve finales opnemen tegen Brazilië.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over België

Frankrijk

sport

sportdiscipline

Brazilië

Engeland

voetbal