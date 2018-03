Finale 1B onder voorbehoud? 10 maart 2018

De finalestrijd in 1B kent een woelige aanloop. Beerschot Wilrijk meent dat de voetbalbond een fout heeft gemaakt in de procedure om middenvelder Alexander Maes te schorsen. Maes kreeg zondag rood na een overtreding op Cerclespeler Omolo. Maandag kwam er een schorsingsvoorstel voor twee speeldagen. Na beroep maakte de Geschillencommissie daar dinsdag één speeldag van. Dit werd echter pas woensdagochtend gecommuniceerd aan Beerschot Wilrijk, waardoor de club minder tijd had om in beroep te gaan. De beroepstermijn werd daarop met een dag verlengd, tot vrijdagmiddag. "Kort voor de middag tekenden we effectief beroep aan", zegt Beerschots bestuurslid Walter Damen. "Maar Alex Maes kon dan niet meer tijdig worden opgeroepen voor de Beroepscommissie, die normaal vrijdagnamiddag zetelt." Daarop besloot de KBVB een uitzonderlijke zitting te organiseren op zaterdagochtend, vandaag dus. "Maar dit kan volgens ons reglementair niet", aldus Damen. Beerschot Wilrijk meent dat het beroep van Maes pas volgende week kan worden behandeld en dat de speler vanavond dus gewoon mag meedoen. Als de commissie vandaag toch bijeenkomt, is het niet zeker of daar een vertegenwoordiger van de club aanwezig zal zijn. En als de schorsing daar bevestigd wordt, zal de club de return van de finale onder voorbehoud spelen.

HLN