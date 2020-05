Exclusief voor abonnees Finale 1B in het buitenland? 22 mei 2020

00u00 0

Maandag zitten OH Leuven, Beerschot en kalendermanager Nils Van Brantegem opnieuw samen om een definitieve speeldatum te vinden voor de return van de promotiefinales in 1B. Een eerste overleg verliep woensdag in een constructieve sfeer, maar er werd nog niets beslist. De kans bestaat dat de terugmatch er nog voor 1 juli komt, in het buitenland. Beerschot drukte de wens uit om de return voor de zomervakantie af te werken, kwestie van nadien voldoende tijd te hebben om het nieuwe seizoen goed te kunnen voorbereiden. Probleem is wel dat er in België voor 1 augustus geen voetbalwedstrijden mogen plaatsvinden omwille van de coronacrisis. Bij een vroegere ontmoeting moet er dus worden uitgeweken naar het buitenland. In dat kader werden er al contacten gelegd met Duitsland en Turkije. In Duitsland mocht de competitie vorig weekend hervatten, terwijl Turkije normaal half juni volgt. Ook de piste van een finale op Belgische bodem (na 1/8) blijft bestaan. (KDC)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen