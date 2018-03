Final four 12 maart 2018

00u00 0

Maaseik, Roeselare en Menen hebben zich al geplaatst voor de Final Four. Op de slotdag, komend weekend, wordt nog gestreden voor de beste tweede plaats. Aalst bezit de beste papieren, maar heeft thuis tegen Amigos Zoersel nog 3 punten nodig (3-0 of 3-1) om Guibertin af te houden. Als Aalst slechts 2 punten pakt tegen Amigos (3-2), dan volstaat 0-3 en 1-3 voor Guibertin in Borgworm - door het setquotiënt - om alsnog door te gaan. (BrV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Maaseik

sport

sportdiscipline

volleybal

Guibertin

Roeselare

Aalst

Aalst