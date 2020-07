Exclusief voor abonnees Final 8 Champions League en Europa League zonder publiek 10 juli 2020

00u00 0

Vanmiddag staan op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon de lotingen voor de eindrondes in de Champions League (vanaf 12u) en de Europa League (vanaf 13u) op het programma. Beide competities werden in maart stopgezet omwille van de wereldwijde coronacrisis en worden volgende maand afgewerkt in een onuitgegeven 'Final 8'. Zonder publiek.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

