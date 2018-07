Filou is geen kopie van Duvel Rechtbank oordeelt 03 juli 2018

Het Filou-bier van brouwerij Van Honsebrouck is géén kopie van Duvel van concurrent Moortgat. Dat heeft het hof van beroep in Brussel geoordeeld. Daarmee komt een eind aan een procedureslag van drie jaar. Toen Filou in 2015 gelanceerd werd, gingen er bij Moortgat enkele alarmbelletjes af. Duvel en Filou zijn beide blonde speciaalbieren met een alcoholpercentage van 8,5%, delen dezelfde flesvorm en gebruiken een wit etiket met rode letters. "Puur toeval", klinkt het bij Van Honsebrouck. "We zijn blij dat de rechter er ook zo over denkt."

