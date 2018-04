Filosoof Maarten Boudry: "Ladies only is niet per se discriminatie" Redactie

07 april 2018

00u00 0 De Krant Van rijles met de garantie dat er geen man aan te pas komt, tot de 'gender-apartheid' op de bus die de partij Islam promoot. Rammelt het spook van de segregatie aan de deur van onze samenleving? Volgens filosoof Maarten Boudry is er geen reden tot paniek.

Een politieke partij die van mening is dat er meer scheiding tussen mannen en vrouwen moet komen en een Nederlandse moslima die beslist haar rijschool 'voor en door vrouwen' in Vlaanderen uit te rollen: genoeg spraakwater voor een hele dag discussie. Is elke vorm van 'apartheid' tussen mannen en vrouwen per definitie problematisch of bedreigend voor onze samenleving? Dat nu ook weer niet, volgens Boudry (UGent).

"Het hangt van geval tot geval af. Het is alvast een wezenlijk verschil dat het bedrijf dat vrouwen rijlessen aan vrouwen wil laten geven een privéonderneming is, waarvan iedereen kan kiezen om al dan niet klant te worden. De partij Islam daarentegen wil de publieke regels veranderen op een manier waaraan niemand kan ontsnappen."

