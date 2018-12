Filmpje bewijst: terrorist van Straatsburg was IS'er 24 december 2018

Cherif Chekatt, de terrorist die een tweetal weken geleden vijf mensen gedood heeft in Straatsburg, heeft in november al een filmpje opgenomen waarin hij trouw zwoer aan IS. Die video werd teruggevonden in zijn woonst, melden Franse media. Kennelijk slaagde de man er niet in om zijn boodschap door te spelen aan de terreurgroep, anders zou die wel naar buiten zijn gebracht. IS eiste de aanslag op, maar noemde Chekatt niet bij naam en toonde ook geen beelden van hem. Dat alles bevestigt de vermoedens dat Chekatt al langer sympathiseerde met IS, maar daar geen echt contact mee had. (GVV)