Filmicoon Claudia Cardinale eregast in Brussel 21 juni 2018

00u00 0

In de hoofdstad is gisteravond de rode loper uitgerold voor de allereerste editie van het Brussels International Film Festival (BRIFF). Daar waren een pak bekende gezichten te zien, onder wie filmicoon Claudia Cardinale. De 80-jarige Italiaanse, bekend van haar rollen in 'Once Upon A Time In The West' en 'The Pink Panther', was één van de grootste actrices in de jaren 60. Menig mannenhart deed ze sneller slaan en ze ontpopte zich in een mum van tijd tot sekssymbool. Cardinale is eregast van het Brusselse filmfestival, en haar aanwezigheid lokte heel wat bewonderaars. (MVO)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN