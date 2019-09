Exclusief voor abonnees Filmfestival Oostende op gang geveegd 07 september 2019

Actrice Lynn Van Royen (30) mocht gisteren haar ster onthullen op de dijk van Oostende. Daarmee werd het filmfestival in de badstad officieel op gang getrapt. Vervolgens repten alle genodigden zich naar de Kinepolis, waar de Belgische productie 'The best of Dorien B.' - met onder anderen Katelijne Verbeke, Dirk van Dijck en Jelle De Beule - geprogrammeerd stond. Het Filmfestival Oostende loopt nog tot 14 september.

