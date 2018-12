Film zonder happy end wordt kassucces 96 STIJN CONINX 17 december 2018

Met 'Daens', 'Marina', 'Hector' en 'Koko Flanel' had Stijn Coninx (61) zijn sporen als de topper onder de Belgische filmregisseurs al lang verdiend, maar dit jaar zorgde de Limburger toch nog voor een grote primeur. Hij is de eerste regisseur ooit wiens films - 'Niet Schieten' en 'Sinterklaas en de Wakkere Nachten' - tegelijk in de box office van de Vlaamse bioscopen stonden, op nummers 1 én 2. Met 'Niet Schieten' nam Coninx de Bende van Nijvel onder de loep, één van de pijnlijkste trauma's uit onze nationale geschiedenis. In alwéér de rol van zijn leven kroop Jan Decleir in de huid van 'Pètje', grootvader van slachtoffer David Van de Steen. Geen happy end, maar wel veel waardering van Vlaanderen. Bescheiden zoals steeds nam Coninx de lof van het publiek in ontvangst. "Dat vind ik het schoonste compliment, daar doe je het voor als regisseur." (SSB)

