Film met Matthias Schoenaerts scoort wereldwijd op Netflix 15 juli 2020

'The Old Guard', de nieuwe Netflix-film met Matthias Schoenaerts (42), doet het bijzonder goed. In ons land is het de best bekeken prent en ook in andere landen zoals Frankrijk, de VS en het VK staat hij steevast in de top tien. Schoenaerts zelf liet via Instagram weten dat 'The Old Guard' in 89 van de 93 Netflix-landen op één prijkt.

