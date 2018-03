Filippo Ganna 21 UAE Emirates Ook zij dragen Italiaanse hoop in klassiekers 02 maart 2018

00u00 0

Nog zo'n jongen die over sterke tijdritcapaciteiten beschikt. Omdat Italiaanse beloften zelden uit eigen streek wegkomen en weinig ervaring opdoen, werd ook hij al vroeg prof. Zijn belangrijkste wapenfeiten zijn zijn zege in de belofteneditie van Parijs-Roubaix in 2016 en zijn wereldtitel achtervolging op de piste, ook in 2016. Even imposant: zijn schoenmaat 48 en 1m95. Dit is zijn tweede jaar bij de profs. "Ik heb weinig ervaring, maar ik droom van een top 5-plaats in een kasseiklassieker", zegt hij. (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over sport

sportdiscipline

wielersport

Parijs-Roubaix