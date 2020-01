Exclusief voor abonnees Filipino's vluchten voor rommelende vulkaan 13 januari 2020

Omdat gevreesd wordt voor een uitbarsting van Mount Taal zijn gisteren 2.000 Filipino's geëvacueerd van Volcano Island, waar de vulkaan ligt. Binnenkort zullen ook bewoners van een nabijgelegen eiland moeten vertrekken. Het vliegverkeer van en naar hoofdstad Manilla, die op ongeveer 100 kilometer van de vulkaan ligt, is tijdelijk stilgelegd. Momenteel komt veel as uit de vulkaan en hangt er een kilometers lange rookwolk. De laatste uitbarsting dateert van 1977. In 1911 kwamen 1.300 mensen om toen de vulkaan zijn duivels ontbond.

