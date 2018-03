Filip wil ons land in Veiligheidsraad... 12 maart 2018

Ons land wil dolgraag een plek in de VN-Veiligheidsraad en stuurt nu de koning zelf de ring in. De vorst zal volgende maand in New York de zaak gaan bepleiten. Zoals bekend zijn er voor twee plaatsjes in de Veiligheidsraad drie gegadigden: Israël, Duitsland en België. Koning Filip wil zijn steentje bijdragen aan het overtuigen van de stemgerechtigde landen en zal niet alleen de Algemene Vergadering toespreken, maar ook een bezoek brengen aan de militaire academie van West Point. Ook Mathilde zal in New York netwerken en enkele vergaderingen bijwonen.

