Filip verleende afgelopen jaar 13 keer gratie 26 december 2018

Koning Filip heeft het afgelopen jaar dertien keer gratie verleend. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar en het jaar daarvoor. De dertien veroordeelden die gratie kregen, werden gekozen uit 500 verzoeken. De vorst kan beslissen om straffen die door de rechter zijn uitgesproken kwijt te schelden. In de regel beperkt hij zich tot verkeersmisdrijven waarbij geen dronkenschap, vluchtmisdrijf of slachtoffers gemoeid zijn. Op het systeem van gratieverlening komt af en toe kritiek, maar minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gelooft erin. "Er kunnen gevallen zijn waarin een straf redelijk en rechtvaardig lijkt, maar toch totaal verkeerd uitvalt. Bijvoorbeeld iemand die elke dag nierdialyse moet krijgen, maar een rijverbod krijgt waardoor hij niet meer naar het ziekenhuis kan." (IBO)

