Filip Peeters en Sven Speybrouck stellen eigen partij voor 12 juni 2018

Acteur Filip Peeters en radiopresentator Sven Speybrouck stellen vandaag hun politieke partij voor in Boechout, ten zuiden van Antwerpen. De acteur liet zich al geregeld ontvallen dat hij de lokale politiek in wilde stappen. Vandaag zal hij die plannen concreet voorstellen. Peeters en Speybrouck voerden samen al geregeld actie tegen de bouw van een appartementsblok in het Vijverhof in de gemeente. Wat de inhoud van de partij zal zijn, wil de acteur nog niet kwijt. Maar aangenomen wordt dat het duo zich zal richten op het behoud van het landelijke karakter van Boechout. (ADA)