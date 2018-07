Filip kán fans geen lift geven met z'n vliegtuig 10 juli 2018

Meevliegen met de koning naar Sint-Petersburg? Jammer, maar helaas. "Onmogelijk om organisatorische redenen", meldt het paleis. Enkele supporters die alles hadden geprobeerd om ter plaatse te geraken, hoorden dat koning Filip vanavond de Rode Duivels aanmoedigt in Sint-Petersburg. "Dan vliegen we gewoon mee", dacht Bram van den Broeck. Tickets zijn immers nog te krijgen, een vlucht is niet meer te boeken/betalen. De vraag van Bram en zijn kompanen belandde via Facebook bij het Paleis. Daar werd effectief nagegaan of het mogelijk was om de fans een lift te geven, maar al snel viel de harde conclusie: onmogelijk. De koning reist met een militair vliegtuig en de meeste leden van de delegatie hebben een diplomatiek paspoort. Het was praktisch onhaalbaar om de supporters, die dan ook nog eens de grenscontrole moeten passeren en via andere toegangen in het stadion moeten binnengaan, mee te nemen. (PhG)

