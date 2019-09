Exclusief voor abonnees Filip geniet met kinderen van 'autoloze lucht' 23 september 2019

Tradities zijn er om in stand te houden: als Brussel autovrij is, haalt ook het koninklijk gezin de fiets van stal. Dit jaar waren ze weliswaar niet voltallig: koningin Mathilde moet vandaag in New York zijn, waar ze deelneemt aan een VN-top over de duurzame ontwikkelingsdoelen, en Elisabeth zit op internaat in Wales. Dus trokken Filip, Gabriël (16, foto), Emmanuel (bijna 14) en Eléonore (11) er met z'n vieren op uit. Ze konden alvast genieten van veel gezondere lucht dan anders, zo liet de Intergewestelijke cel voor het leefmilieu weten. "In Brussel zat er gisteren 70 procent minder stikstofdioxiode en dieselroet in de lucht dan op een gemiddelde zondag."

