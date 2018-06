Filip Dewinter zet dochter op lijst 14 juni 2018

De dochter van Filip Dewinter zal voor het eerst opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Veroniek Dewinter (23) krijgt de derde plaats op de Vlaams Belang-lijst voor het district Antwerpen. De jonge vrouw, die eerder deelnam aan het VIER-programma 'Terug naar eigen land', klinkt iets zachter dan haar papa. "Ik wil me focussen op ondernemerschap. Ik ben zelf een jonge onderneemster met een zaak, maar een winkel openen in Antwerpen is praktisch onmogelijk", klinkt het. Naar eigen zeggen werd Veroniek Dewinter al eens lastiggevallen op straat omdat ze een kleedje droeg. "En dat kan niet. Antwerpen is en blijft van ons." Dan tóch 'zo vader, zo dochter'?

