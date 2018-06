Files op weg naar zon en zee 30 juni 2018

00u00 0

Wie een ticket naar de zon heeft, mag deze ochtend file verwachten op de weg ernaartoe. Het wordt namelijk erg druk op de baan. Het goede weer en het begin van de vakantie zitten daar voor iets tussen. Vooral naar de kust en naar het zuiden wordt er veel verkeer verwacht. Wie naar de Ardennen of Frankrijk rijdt, moet bovendien rekening houden met vertragingen door de wegenwerken op de E411 tussen Namen en Luxemburg. Dit weekend vindt de eerste vertrekgolf aan het begin van de vakantie plaats, maar de grootste uittocht is pas voor het tweede weekend van juli, wanneer op verschillende plaatsen het bouwverlof begint. In de meeste regio's in Frankrijk en Duitsland begint de vakantie ook pas later.