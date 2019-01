Fileleed enorm gestegen in 5 jaar +54% 22 januari 2019

Het aantal uren en kilometers dat we in de file staan, is in vijf jaar tijd met bijna 54% toegenomen. Dat zegt verkeersexpert Hajo Beeckman. Fileleed wordt uitgedrukt in 'kilometeruur', een cijfer dat wordt berekend door de lengte van de files te vermenigvuldigen met de duur ervan. In 2012 bedroeg de filezwaarte in Vlaanderen op een doorsnee weekdag 520 kilometeruur. In 2017 was dat gestegen naar 800 kilometeruur. "De snelwegen raken oververzadigd en zijn ook tijdens de daluren steeds drukker. Daarnaast nemen files op secundaire wegen toe." Volgens Beeckman zal de drukte op de weg in de spits niet meer drastisch toenemen in de toekomst. Uit cijfers van de FOD Mobiliteit en Vias blijkt dat pendelaars nu al vaker teruggrijpen naar het openbaar vervoer en de fiets om files te vermijden. "Wel zal het verkeer blijven toenemen in de daluren, onder meer door de e-commerce en de vrachtsector. Daar ligt een belangrijke taak voor de overheid, die bijvoorbeeld rekeningrijden kan invoeren." (ND)

