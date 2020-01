Exclusief voor abonnees File op Mars 04 januari 2020

Het wordt druk op Mars dit jaar. Om de eerste landing van een mens op de rode planeet in 2030 voor te bereiden, zullen er dit jaar flink wat satellieten en tuigen naartoe gestuurd worden, met als opvallendste de nieuwe Mars Rover. Die zal rond 17 juli door de Amerikaanse ruimtevaart-organisatie Nasa op Cape Canaveral gelanceerd worden om er in februari 2020 in de Jezero-krater voet - of beter: rupsband - aan de grond te zetten. Het robotwagentje (van 3 x 2,7 x 2,2 m) heeft zelfs een ingebouwde helikopterdrone en moet vooral de bodem en andere geologische eigenschappen van de rode planeet onderzoeken. Aan boord bevinden zich ook vijf stalen van evenveel materialen waaruit ruimtepakken gemaakt kunnen worden. Deze vijf samples zullen blootgesteld worden aan de martiaanse atmosfeer en op die manier bepalen uit welke 'stof' de pakken voor de eerste Marsvaarder gemaakt moeten worden.

