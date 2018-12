Fikse boete voor jonge tramfanaat Droomnamiddag ontspoort 07 december 2018

Een letterlijke interpretatie van het reglement van De Lijn kost Andreas (14) uit Tremelo 107 euro. De jongen is een tramfanaat en zou voor het eerst het hele traject van de kusttram tussen De Panne en Knokke (en terug) sporen. Maar hij werd bij de kraag gevat door controleurs en begreep er niets van. "Zijn droomnamiddag werd een trauma. Hij zou nooit doelbewust zwartrijden op zijn favoriete voertuig, hij is plichtsbewust", zegt zijn mama, die De Lijn vraagt om de boete te laten vallen. In het reglement van De Lijn staat letterlijk het volgende: 'Per rit mag je 60 minuten meereizen op alle bussen en trams. Na 60 minuten kan je niet meer overstappen. Je mag wel nog je rit op hetzelfde voertuig afronden.' Gezien dat laatste zinnetje dacht Andreas dat hij na het omdraaien in Knokke - op dezelfde tram - nog steeds een geldig vervoersbewijs had. Niet dus. "Want dat is een nieuwe rit. Anders zouden reizigers in principe voor hetzelfde bedrag de hele dag kunnen reizen en dat is niet de bedoeling", legt woordvoerster Inge Debruyne van De Lijn uit. Voorlopig gaat De Lijn niet in op het verzoek om de boete te laten vallen. "Maar het gezin kan wel bezwaar indienen, waarop het dossier wordt herbekeken." (BBO)

