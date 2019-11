Exclusief voor abonnees Fikse boete en voorlopig geen matchen voor Diagne 09 november 2019

00u00 0

Een stevige boete en tot nader order geen matchen spelen. Dat is de straf voor Mbaye Diagne. Als gevolg van zijn strafschopdebacle traint de Senegalees nog steeds met de groep, maar komt hij voorlopig niet in aanmerking voor selecties. "Deze sanctie is belangrijk om duidelijk te maken waar Club Brugge voor staat", aldus Philippe Clement. "Na twintig jaar weet ik heel goed wat dat is en waar ik symbool voor sta, dus krijgt hij een gepaste straf. Sowieso zit hij niet in de selectie tegen Antwerp. En ik ben degene die zal bepalen of daar de komende weken of maanden verandering in komt, op basis van zijn gedrag. Daarbovenop krijgt hij een zware financiële straf van het bestuur, waarvan het geld in de spelerskas terechtkomt." Clement en Club grijpen zwaar in, anderzijds meent blauw-zwart dat het incident intern al achter de rug is. De spelersgroep heeft het voorval volgens de coach geklasseerd en richt zich op de match van zondag. Clement hoopt dat de fans zijn beslissing steunen en dat de Senegalees ook van hen een nieuwe kans krijgt. Afwachten hoe zwaar de boete uitvalt. Dat zal wellicht een percentage op zijn loon zijn. En dat kan oplopen, want de aanvaller verdient ruim 200.000 euro per maand. (TTV/NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu