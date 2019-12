Exclusief voor abonnees Figuranten voelen zich bedrogen door Unicef 10 december 2019

00u00 0

Een filmpje van Unicef zorgt voor beroering. Voor een campagne rond de 30ste verjaardag van het Verdrag van de Kinderrechten schakelde de organisatie blanke mannelijke vijftigers in als figuranten. In de video is te zien hoe zij in kostuum meelopen in een fictieve betoging. Boodschap van de campagne is dat alleen 'blanke mannen in maatpak' gehoord worden in onze maatschappij, en jongeren niet. Maar de figuranten zijn zélf niet te spreken over die boodschap. Ze zeggen dat ze niet op de hoogte waren van het opzet toen ze hun akkoord gaven om mee te spelen. "We zijn misleid", vinden ze.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis