FIFA wijzigt systeem van wereldranglijst 11 juni 2018

00u00 0

De wereldranglijst van landenteams komt voortaan tot stand met een nieuwe rekenformule. "Het huidige systeem is gedateerd en niet eerlijk", meldt de FIFA. In sommige gevallen was het voor landen gunstiger om geen oefeninterlands te spelen of zelfs een wedstrijd te verliezen. Met de nieuwe rekenmethode is dat niet meer aan de orde. De FIFA deelde ook mee dat de kandidaatstelling van Marokko voor het WK van 2026 is goedgekeurd. Ook de VS, Mexico en Canada hebben zich gezamenlijk kandidaat gesteld. (NVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN