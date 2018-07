FIFA verbiedt training in Rostov Arena 02 juli 2018

Onbekend gebied: dat is het veld van de Rostov Arena voor de Rode Duivels. De FIFA verbood namelijk om de laatste training in het stadion af te werken, wat normaal gezien wel de traditie is. Reden was de extreme droogte van de afgelopen dagen en dus oordeelden de terreinverzorgers dat het verstandiger was om de grasmat te sparen. Ter compensatie bood de FIFA het SKA-stadion aan, waar FC Rostov-on-Don zijn thuismatchen speelt. (PJC)