FIFA steunt Infantino na beschuldigingen 05 november 2018

Wereldvoetbalbond FIFA heeft alle beschuldigingen aan voorzitter Gianni Infantino over het bevoordelen van sommige topclubs van de hand gewezen. Uit documenten van Football Leaks, gedeeld met internationale media, zou blijken dat Infantino PSG en Man City geholpen heeft met het omzeilen van de regels over Financial Fair Play (FFP). "Geen van de gepubliceerde verhalen bevat iets dat lijkt alsof er een wet, regel of voorschrift is geschonden", aldus de FIFA. De wereldvoetbalbond verklaarde ook eerder al honderden mediavragen over de zaak beantwoord te hebben. "Maar enkele media hebben die antwoorden genegeerd en feiten en de waarheid verdraaid in een gerichte poging om de leiding bij de FIFA, voorzitter Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura te ondermijnen."

