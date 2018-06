FIFA klaagt Viagogo aan voor illegale ticketverkoop 06 juni 2018

Wereldvoetbalbond FIFA neemt gerechtelijke stappen tegen het Zwitserse bedrijf Viagogo voor het onrechtmatig doorverkopen van WK-tickets. "We doen dit om de fans te beschermen en een veilige en eerlijke kaartjesverkoop te garanderen", klinkt het. De klacht is ingediend in Genève. Eerder uitten consumentenorganisaties en voetbalfans al hun ongenoegen. De FIFA benadrukt dat de enige rechtmatige website om tickets te kopen FIFA.com/tickets is.