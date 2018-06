FIFA kan straffen bij opzettelijke gele kaarten 27 juni 2018

De Rode Duivels en Engeland maken morgen in een onderling duel uit wie eerste en tweede wordt in Groep G. Naast de zes punten is het doelsaldo van beide landen identiek. Acht gemaakte goals, twee goals tegen. Als er geen winnaar uit de bus komt in het onderlinge duel tussen Engeland en België in Kaliningrad, geeft volgens het FIFA-reglement de Fair Play de doorslag. Het aantal gele kaarten en rode kaarten dus. Voor een gele kaart wordt één strafpunt toegekend, voor een tweede gele kaart drie, voor direct rood vier.

