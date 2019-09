Exclusief voor abonnees FIFA gaat makelaars en huurlegers aan banden leggen 26 september 2019

00u00 0

De transfermarkt staat voor radicale veranderingen. Een commissie van de wereldvoetbalbond FIFA vond gisteren een akkoord over enkele ingrijpende nieuwe regels. Eén van de twee hoofdthema's waren de enorme vergoedingen voor spelersmakelaars. Zo mogen makelaars in de toekomst wellicht maximaal tien procent van de tranfsersom ontvangen en drie procent op het spelersloon. Tussenpersonen zouden ook niet langer voor de verkopende én kopende club kunnen optreden. Daarnaast wil de FIFA ook optreden tegen de vele huurlingenlegers van Europese topclubs. Vanaf het seizoen 2020/21 zouden ploegen nog maar acht inkomende en acht uitgaande huurlingen mogen hebben. Een jaar later zakt dat zelfs naar zes. Tussen twee dezelfde clubs zou dat zelfs maar drie stuks zijn. Het gaat wel enkel om internationale huurdeals van spelers boven 22 jaar. Concreet: Chelsea en Man City zullen hun spelersbestand flink moeten inkrimpen, terwijl Monaco niet langer een volledig elftal aan Cercle zal kunnen afstaan. Op 24 oktober moet het hoogste beslissingsorgaan van de FIFA de voorstellen wel nog goedkeuren. (VDVJ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over FIFA

sportdiscipline

voetbal

sport

sportorganisatie