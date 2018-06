FIFA "extreem tevreden" over VAR, Brazilië een stuk minder 21 juni 2018

00u00 0

De FIFA meldde gisteren dat het "extreem tevreden" is over de VAR, die voor het eerst wordt ingezet op een WK. "We beseffen dat er nog steeds discussie bestaat en de meningen verdeeld zijn over bepaalde beslissingen, maar het is niet mogelijk voor de FIFA om commentaar te geven op elke situatie." Tot dusver kenden de refs in 18 WK-wedstrijden vier penalty's toe na tussenkomst van de VAR. In Brazilië en Engeland viel na hun eerste partij kritiek te horen op de VAR. Brazilië vond dat de gelijkmaker van de Zwitsers afgekeurd had moeten worden na een voorafgaande duwfout en Engeland claimde tegen Tunesië een strafschop.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN